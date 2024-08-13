Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, partinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı hizmetlerden ve başarılarından gurur duyduklarını belirten Günay, partinin kuruluşundan bu yana geçen sürede, ülkede köklü değişikliklerin gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her alanda büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

AK Parti, 81 ilde eş zamanlı olarak kuruluşunun 23. yıl dönümü etkinlik hazırlıklarına başladı. Çorum İl Başkanı Murat Günay da etkinliklerin il başkanlık binasında yapılacağını açıklayarak 14.08.2024 Çarşamba herkesi beklediklerini söyledi. Etkinliklerin saat 14.00’da başlayacağını belirten Başkan Günay, “AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar Çorum teşkilatlarında görev alan, İl Başkanlıkları, milletvekillikleri, belediye başkanlıkları ve tüm teşkilatlarda ve tüm kademelerde bulunan partimizin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan bugüne kadar tüm teşkilatlarda görev yapanlardan ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bayrağı devraldık daha sonra biz de başka arkadaşlara bu bayrağı devredeceğiz. 23 yıldır olduğu gibi hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek, Çorum halkını il binasında yapılacak olan etkinliklere davet etti.

Başkan Murat Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“23 yıl önce Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti, milletimizin teveccühüyle girdiği ilk seçimden bugüne kadar iktidarını sürdürmüş, ülkemize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmıştır. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli adımlar atan partimiz, ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda gerçekleştirdiği reformlarla halkımızın refah seviyesini artırmıştır."

Günay, AK Parti'nin başarısının arkasında milletin iradesine olan saygı, adalet ve kalkınma ilkelerine bağlılık olduğunu belirterek, "Bizler, Çorum teşkilatı olarak partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor ve halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye yüzyılında, AK Parti olarak yeni hedeflerimiz doğrultusunda milletimize en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız. İlk günkü heyecanımızı kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz.”

Ayrıca, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Murat Günay, Çorum halkını bu etkinliklere katılmaya davet etti ve partinin 23 yıllık birikimiyle, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşmasının canlı olarak takip edileceği belirtildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR