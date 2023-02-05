AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, İskilip’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek ilçeye iktidarları döneminde yapılan ve planlanan yatırımların değerlendirdiği istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İskilip’e yakın zamanda AK Parti hükümetinin yaptıklarına değinen Kaya, İskilip MYO inşaatının tamamlanması için ödenek ayrıldığını, 2023’de ihale edileceğini, İskilip-Çorum Karayolu’nun bu yıl tamamlanacağını söyledi,

204 konutlu TOKİ kurasının çekildiğini, Gençlik Merkezi inşaatının sürdüğünü ve yakın zamanda ilçeye yapılacak havuzun da ihale edileceğini belirten Kaya; “Güreş antrenman salonu ve ilçe stadının ışıklandırılması ihalesini yapıyoruz. Redif Kışlası ve Evlik Köyü Akşemseddin Cami restorasyonu da ihale edilecek. Ayrıca Yukarı Ören Seki Köyü-Kayaağzı Köyü-Kutluözü Köyü-Yeniceköy Sulama Baraj ihalesini yapacağız. Meydan Çayı ıslahı için 65 Milyon TL ödenek tahsis edildi. Kayardı ve Boşkavak Deresi ıslah edilecek. Elmabeli mesiresi yapılacak. Ebussuud Efendi Okulu inşaat ihalesi ise yapıldı ve en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

İskilip Bilsem ve E Sınav Merkezi’nin açıldığını, İskilip Kalesi’nin restorasyon çalışmasının devam ettiğini, İskilip Belediyesi’ne Enerji Bakanlığı’ndan 100 ton asfalt bütüm yardımı yapıldığını söyleyen Milletvekili Kaya, millete hizmet yolunda büyük bir gayretle eser siyaseti yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. (Volkan SINAYUÇ)

