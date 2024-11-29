Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giden İlçe Başkanı Gürsoy, mazbatasını alarak, görevine başladı. İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, “Yürüdüğümüz bu kutlu yolda, ‘durmak yok, yola devam’ diyerek ilçemize ve hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. Bu süreçte bizlere destek veren tüm dava arkadaşlarımıza, delegelerimize ve kıymetli halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü ve daha güzel bir Alaca için çalışmaya kararlıyız. İlçemize ve partimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ