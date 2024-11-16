Taşkın, 3+1’in sözleşmeli personelde uygulandığını, kadroya geçen sözleşmeli personel için yapılan düzenlemede 3+1’in aynen korunarak sözleşmeden kadroya geçenlerin aile bütünlüğünün tehlikeye girdiğine işaret etti.

Ailenin güçlendirilmesi için söz konusu yönetmelikte yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Necip Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa'nın 41. maddesinin 1. ve 2. fıkrası aile birliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını hüküm altına almıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinin 2. fıkrası ise devlet memurunun naklen atanmasında aile birliğinin sağlanması için tedbir mahiyetinde bir maddedir.

Danıştay; Aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmelerinin sağlanması için gerekli ortamın sağlanıp sağlanmadığına bakarak karar vermektedir.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışanların gerek naklen atamalarında gerek sözleşmeden kadroya geçenlerde 3+1 şartı uygulandığı için aileler parçalanmaktadır. Üniversite hastanelerinde çalışanlarda tayin hakkı olmadığı için ailelerin birleşmesinin tamamen imkânsız olması başlı başına bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu ailelerin parçalanmasına neden oluyor. Bu da çocukların ruhi ve bedeni gelişimlerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.

3+1 ciddi problemler yaratmıştır. Bu problemlerin giderilebilmesi için de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Eşlerden SGK veya Bağ-Kur’lu olanların ve farklı kurumlarda görev yapan personelin aile birliğinin sağlanması açısından 3+1 yerine 1+1 şeklinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili bakanlıkların bu konuda acilen çalışma yapmasını talep ediyoruz.”

Editör: SELDA FINDIK