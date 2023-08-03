Tahmini Okuma Süresi: dakika

Filmin yapımcılığını üstlenen Aytaç Medya’nın Oyuncu Evi Ajans yetkilisi Kenan Güneş, proje sorumlusu ise Tuğba Tekinyer.

Düğün Dernek, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi projelerle tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kural, “Efsane” isimli sinema filmi ile izleyici karşısına çıkacak.

Aytaç Medya imzalı komedi filminin Yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenirken, filmin yapım sorumlusu olan cast ajansı ise Oyuncu Evi.

Aytaç Medya adına filmin Çorum’daki faaliyetlerini İmalathane Sanat kurucularından Cihad Bilgen, Oyuncu Evi adına faaliyetlerini ise Selim Tuna Öztok yürütüyor.

FİLM İÇİN YARDIMCI OYUNCU ARANIYOR

Cihad Bilgen ve Selim Tuna Öztok, gazetemizi ziyaret ederek, çekimlerinin Çorum’da yapılacağı film için yardımcı oyuncu ihtiyacının bulunduğunu belirttiler.

“Yaşlı-çocuk-genç, kadın-erkek her yaştan tecrübeli-tecrübesiz oyuncuya ihtiyacımız var. Bunun için 0505 029 1919 ve 0506 054 46 22 numaralı telefonlardan bize ulaşılabilir” diyen Cihad Bilgen, başvuru yapanlar için kayıt ücreti alınmadığını özellikle vurguladı.

Film setine gidip geleceklerin servisle götürüleceğini, yeme ve içme ihtiyacının karşılanacağını, oyunculara ödemelerinin de peşin olarak ödeneceğini kaydeden Bilgen, filmin çekimlerinin bu ay içinde başlayacağını söyledi.

OYUNCU KADROSU DA ŞEKİLLENİYOR

Öte yandan “Efsane” isimli filmin kadrosunun da yavaş yavaş şekillendiği öğrenildi. Ahmet Kural’ın başrolünde yer alacağı bir aile komedisi olacak film için oyuncu seçmeleri devam ederken filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Ayhan Taş, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever ve Sadi Celil Cengiz gibi usta oyuncular yer alıyor.