Çorum’da Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinde de bulunan Ahmet Ertekin, 2014 mahalli idareler genel seçimlerde İskilip Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

Merhum Hamdi Ertekin´in (Hamdi Hafız) kardeşi, Mehmet İnanç Ertekin´in babası Ahmet Ertekin’in cenazesinin yarın (22 Eylül Pazar) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ