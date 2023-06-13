Ahlatcı'nın TBMM'de bulunan odasında gün içerisinde gruplar halinde ve kitlesel olarak yoğun bir şekilde tebrik ziyaretleri gerçekleşiyor.

Vatandaşların ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirten Ahlatcı, sorun ve taleplerini de dinleyerek not aldı.

Kendisine verilen desteklerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Milletvekili Ahlatcı, hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.

Ahlatcı'ya ilk “hayırlı olsun” ziyareti AK Parti İskilip Teşkilatı İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya, İskilip İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Önder, Veysel Çördük, Mehmet Öztürk, Adem Kula, Ali Osman Aygün, Gönül Yaraş, Filiz Korkmaz, Abdurrahman Gökçe, Mehmet Demirci, Belediye Meclis Üyesi Fatma Selvi, İl Genel Meclis Üyeleri Fehmi Yağlı, Duran Bıyık, İskilip İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Kabalak, İskilip Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Göknar, İskilip İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Salih Oral ve Mahalle Başkanı Hamza Korkmaz tarafından gerçekleştirildi.

Daha sonra Çorum merkez köy muhtarlarından, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Çıkrık Köyü Muhtarı Mehmet Ali Öztürk, Karapınar Köyü Muhtarı Turgay Koçak, Yaydiğin Köyü Muhtarı Yücel Kaya, Uğrak Köyü Muhtarı Mehmet Yurtaş, Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan, Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü, Çakır Köyü Muhtarı Nazmi Şeker, Hamamlıçay Köyü Muhtarı Bekir Söylemez, Pempecik Köyü Muhtarı Satılmış Özkan ziyarette bulunarak köylerinin sorunlarını ilettiler.

Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı. Taner Kayı, Melih Kumpas, Mustafa Soyutürk hayırlı olsun ziyaretlerine gelenlerin arasında yerini aldılar.

Vatandaşlardan Ahmet Hakan Erbaş, Bilal Şen, Mahmut Göktaş, Meral Göktaş ve Mustafa Genç ziyarette bulunarak, Ahlatcı'ya desteklerini ilettiler.