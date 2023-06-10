TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TBMM Genel Kurulu’nda 3. Tur oylamanın ardından Meclis Başkanı seçilen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek, tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’u tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Ahlatcı, "Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde gerçekleşen oylama neticesinde Meclis Başkanımız olarak seçilen zatı alinizi tebrik ediyorum. Ülkemiz, Milletimiz ve Gazi Meclisimiz için hayırlı olsun" dedi.

Ahlatcı, siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Sayın Başkanımızın Gazi Meclise önemli katkılarda bulunacağına yürekten inandığını söyledi.