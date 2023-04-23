Ahlatcı, ilçelerde yapılması planlanan bayramlaşma programı kapsamında Bayat İlçesi'nden sonra İskilip teşkilatı ile bir araya gelerek, bayramlaştı.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Yağlı ve partililer tarafından parti binası önünde karşılanan Ahlatcı, daha sonra parti binasına geçen burada partiler ile tek tek bayramlaştı.

Burada partililere seslenen Ahlatcı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin öneminden bahsetti. Muhalefetin Türkiye'nin doğalgaz çıkardığına hala inanmadığını değinen Ahlatcı, “Onlar inanmamaya devam etsinler, biz evlere bedava doğalgaz vermeye bile başladık” dedi. (Haber Merkezi)