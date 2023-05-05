Adnan ve Neziha çiftinin oğulları Ayberk Topçu'nun arkadaşları ile birlikte kutladığı doğum günü partisine katılan Ahlatcı, 18 yaşını dolduran Ayberk'i tebrik etti. Topçu ailesinin oğlu Ayberk'e doğum günü münasebetiyle sürpriz yaptıklarını belirten Ahlatcı, “Mutluluğu içimizi ısıttı var olsun” dedi.

2023 yılında ilk defa oy kullanacak olan gençlerin doğum günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Ahlatcı, “Bizleri karşılarında gören gençler oldukça mutlu oluyorlar. AK Parti iktidarı ile birlikte gençlerimiz artık, sadece seçen değil seçilen konumda da yer alıyor. Ülkemiz her geçen gün gelişirken, 2023 hedeflerimizi gençler ile başaracağımıza inancımız tamdır. Sadece gençlerimizin seçim zamanı değil, her zaman yanındayız” diye konuştu. (Haber Merkezi)