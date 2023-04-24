Uğradığı her yerde özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Ahlatcı, miniklerle bayramlaşıp, kucaklaşarak çeşitli hediyeler verdi.

Çocukların bayramları bayram gibi yaşamaları gerektiğini belirten Ahlatcı, elini öpen miniklere bayram harçlıklarını verdi.

"Çocuklar farkında olmasalar da en çok bayramlarda büyürler" diyen Ahlatcı, “Ramazan ayını uğurlarken hüznüyle sevinciyle bir bayram gününe daha ulaşmanın iç huzurunu yaşıyoruz. Bayram en çok çocuklar için vardır. Çünkü en çok çocuklar sever bayramı. Ve bayram da en çok çocukları” dedi.

Bir çocuğu gülümsetmenin hayatta her şeye bedel olduğunu belirten Ahlatcı, “Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)