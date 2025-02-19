Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut hazır bulundu.

Milletvekili Ahlatcı, Kaya ve beraberindeki heyet, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sağlık çalışanlarıyla da sohbet eden heyet hastaların tedavi süreçlerinde ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hasta yakınlarıyla da ilgilenerek onlara kolaylıklar diledi.

Heyet ayrıca İl Genel Meclisi Başkanı Temur’un annesi Necla Temur’u da ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ