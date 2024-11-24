Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, sevgiyle ve özveriyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz, toplumumuzun en önemli yapı taşlarıdır. Milletimizin kalkınmasında ve yarınlara daha güçlü bir şekilde ilerlemesinde öğretmenlerimizin fedakârlığı her daim yol gösterici olmuştur.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda geleceğin Türkiye’sini inşa edecek nesillerin yetişmesine emek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli ve görevdeki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR