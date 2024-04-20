Ahlatcı Holding, girdiği her sektörde zirveyi yakalayıp, ciroda ve ihracatta rekorlar kırmak suretiyle Türkiye’nin en büyükleri arasına adını yazdırdı ve Çorumluların gururu oldu. Ahlatcı Kuyumculuk da, 17 Nisan’da başlayan, bugün sona erecek İstanbul Jewelry Show’a damgasını vurdu.

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü alan Ahlatcı Kuyumculuk’un fuardaki standı, ışıltılı tasarımı ve dizaynı ile büyük ilgi çekerken, fuarın en fazla ziyaret edilen stantlarından biri oldu.