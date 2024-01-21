Konya ve Elazığ'da 350 milyon dolarlık iki büyük projeye başlanıyor

Konya’da 2015 yılında satın alınan ve Sille Kavşağında bulunan eski Kipa AVM arsasına yapımına başlanacak olan proje 25.337 m2 arsa üzerinde yaklaşık 120.000 m2 inşaat alanına sahip olacak. Proje, 2 kat kapalı otopark, Kafeler ve restoranlar caddesi ile birlikte 88 adet işyerinden oluşan 2 kat Alışveriş Merkezi, 94 adet ofisten oluşan 1 Ofis bloğu ve ihtiyaca göre farklı m2’lerde 167 adet konuttan oluşan 2 blok rezidanstan oluşmaktadır.

Elazığ’da Atatürk Bulvarı üzeri 27.295 m2 alan sahip eski sebze hali arsasına yapımına başlanacak olan projede daha önce ruhsat aşamaları sadece Alışveriş Merkezi olarak tamamlanmış ve inşaat hazırlıklarına başlanmıştı. Fakat şuan ki şehrin ihtiyaçlarına göre projeler revize edilerek yaklaşık 115.000 m2 inşaat alanına sahip, 2 kat kapalı otopark, 100 adet iş yerinden oluşan 2 kat Alışveriş Merkezi, 81 adet ofisten oluşan 1 ofis bloğu ve ihtiyaca göre 3+1 ve 4+1 olmak üzere 140 adet konuta sahip 5 blok Konut bloğundan oluşan karma projeye çevrilmiştir. Proje ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmış, inşaat ruhsatları alınmış ve 2024 yılı 1. Çeyreğinde inşaata başlanması planlanmaktadır.