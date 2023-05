AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, halkla buluşmalarına devam ediyor. Ahlatcı, sıcak havalardan faydalanarak millet bahçesi ve Hıdırlık'ta piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Ahlatcı, vatandaşlarla tek tek konuşarak 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Vatandaşlar ise Ahlatcı'nın ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirerek, “Yusuf Ahlatcı bizim her zaman yanımızda oldu. Her zaman bizim için çalıştı ve her zaman elimizin altında oldu” şeklinde konuştu.

“GÖNÜL DÜNYALARINA MİSAFİR OLDUK”

Hıdırellez kutlamaları için de bölge halkına tebriklerini ileten Ahlatcı, “Hemşehrilerimizin gönül dünyalarına misafir olduk. Hıdırellez, baharın müjdecisidir. Umarım bu sıcak ve güzel havalar hep böyle devam eder. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim" dedi.

(Haber Merkezi)