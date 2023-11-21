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Bir kahvehanede esnaf sofrasında bir araya gelen Milletvekili Ahlatcı, hem kahvaltı etti, hem esnafın talep ve önerilerini dinleyerek sorunlarını cevaplandırdı.



Dikiciler ve Kunduracılar Oda Başkanı Cumhur Palabıyık ile ayakkabıcı esnafının hazır bulunduğu kahvaltıda konuşan Ahlatcı, bir esnaf çocuğu olarak fırsat buldukça esnafla zaman geçirmekten mutlu olduğunu kaydetti. Esnaf adına kısa bir konuşma yapan Dikiciler ve Kunduracılar Oda Başkanı Cumhur Palabıyık, ziyaretinden dolayı Milletvekili Ahlatcı'ya teşekkürlerini iletti. Milletvekili Ahlatcı ise, “Simidimizi bölüştüğümüz, çayımızın ve muhabbetimizin demini aldığı bu güzel buluşma için Dikiciler ve Kunduracılar Oda Başkanı Cumhur Palabıyık’a ve kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.



Kahvaltıdan sonra Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ayakkabıcılar Arastası’nda bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafı işyerlerinde ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, “hayırlı işler” temennisinde bulunarak, Çorum’a önemli hizmetler kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.(