Çorum Belediyesi Özel Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Çini Atölyesi, Müzik Odası, Nakış Atölyesi, Spor Salonu, Bilgisayar Odasını gezen Ahlatcı, çocuklar ve gençlerle sohbet etti.

Ziyarette bakıma muhtaç zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan gençlerle yakından ilgilenen Ahlatcı, engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren kurumda, öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ahlatcı, daha sonra, atölyelerde öğretmenler nezaretinde hediyelik eşya üretimi yapan değişik öğrencilerle birlikte çalışma yaptı.

Engelli öğrencilerle tek tek tanışıp yaptıkları işler hakkında onlarla sohbet eden Ahlatcı, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, “Engelli insanlarımızı bize Allah'ın bir emaneti olarak görmemiz gerekiyor. Engellilerimize sahip çıkmak ve onların dertleri ile ilgilenmek hepimizin ortak görevidir. Engellilerimizle ilgilenmek ve onlara hizmet etmek sevapların en büyüğüdür. Onlar bizlere Allah'ın bir emanetidir” diye konuştu. (Haber Merkezi)