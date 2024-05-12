Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak annelerin yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, merhamet, hoşgörü ve mutluluğun kaynağı en değerli varlığımız olduğunu söyledi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsalidir” ifadelerini kullandı.

“HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ”

Çorum Milletvekili Ahlatcı, Anneler Günü mesajında şunları kaydetti: “Sevgili Peygamberimizin, “Cennet, annelerin ayaklarının altındadır” sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere Filistin'de evlatlarını yitiren, yürekleri yanan tüm annelerimizin acılarını en kalbi duygularla paylaşıyor, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyor, evlatları ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu hayırlı ömürler diliyorum”

(Haber Merkezi)