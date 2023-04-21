AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından aday tanıtım toplantısı ve iftar programı düzenledi.

Yüzlerce partilinin bir araya geldiği yemeğe AK Parti’de bugüne kadar görev yapmış, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Başkanları, Merkez İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları ve teşkilatta görev almış yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Birbirleriyle hasret gideren partililer, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı. AK Parti Çorum Milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı, iftar yemeğine katılan partililerin masalarını tek tek dolaşarak "Hoş Geldin" dedi.

Partililerle sohbet eden Ahlatcı, onlarla yakından ilgilenerek isteklerinin olup, olmadığını sordu.

TSO Fuar alanında düzenlenen iftar yemeğine katılan partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ahlatcı, aday tanıtım ve vefa yemeğine katıldıkları için partililere teşekkür etti.



Yemekte bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde belirlemiş olduğumuz “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun ilk seçimini yapacağız” dedi.

Bu seçimin yalnız Türkiye için değil, bölgemiz ve dünya siyasetinin alacağı yön itibariyle de oldukça kritik bir seçim olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “Bu millet iki yüzyıldır kendisine biçilmiş olan dar kalıplardan, askeri ve bürokratik vesayetlerden kurtulmuş ve artık hem bölgesinde hem de dünyada oyun kurucu bir noktaya gelmiştir” diye konuştu.

“Türkiye’nin sahada elde ettiği başarılar ve inşa ettiği adil ve hakkaniyetli güç, yalnızca bizim değil, aynı zamanda dünyanın mazlum milletlerinin de umudu olmuştur” diyen Ahlatcı, “Sadece ülkemiz sınırları içinde değil, gönül coğrafyalarımız olan Balkanlar’dan Kafkaslara ve Azerbaycan’a, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar yeryüzünün mazlum milletleri için kurtuluş müjdesi olan savunma sanayi atılımlarımız dosta güven düşmana korku vermektedir” şeklinde konuştu.



30 yıllık AK Parti iktidarında yapılanları bir bir sıralayan Ahlatcı, "Attığımız her adımda inancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle 20 yıllık Ak Parti iktidarımız, yapılamaz denileni yapmış, başarılamayanı başarmış, düşünülemeyeni düşünmüş, aşılamayanı aşmış bir iktidardır. Ak Parti kadroları sadece kuru ve boş vaatlerde bulunmaz, ne ise onun gereğini de yapar ve yapmaya da devam edecektir. Yerli otomobilimiz TOGG’dan devasa şehir hastanelerine, İHA-SİHA’dan TCG uçak gemimize, Uzay araştırmalarından Hür-Kuş’a, İMECE uydumuza, Kızılelma’ya kamusal alanda başörtüsü özgürlüğünden Ayasofya’nın ibadete açılmasına, Taksim’e cami yapılmasına, Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru açılmasına, Kendi yeraltı zenginliklerimizin çıkarılmasından Karadeniz doğalgazına ve Mavi Vatan’a varıncaya kadar saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok şey hep ortadadır” dedi.

Haber Merkezi)