Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, AHL Park AVM’de kurdukları stantta SMA hastalığına ilişkin bilgilendirme yaparak vatandaşların farkındalık düzeyini ölçmeyi amaçlayan tarama çalışması gerçekleştirdi.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında “Bilinmeyen Hastalıklar: SMA” konulu bir proje başlattı. Hayata geçirilen proje ile SMA hastalığı özelinde bilinmeyen hastalıklar konusu ele alınıyor.

Stantta öğrencilerle birlikte SMA hastalığına ilişkin bilgilendirme yapan Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, SMA’nın kas-iskelet ve solunum sisteminde ileri bir zayıflık meydana getiren kalıtsal bir hastalık olduğu söyleyerek “Amacımız, öğrencilerimizle birlikte SMA hastalığına dikkat çekerek bu konuda bilgilendirmek ve bir farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bolat, Dr. Öğr. Üyesi Berrin SOMER Ölmez, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ve Nefes Derneği temsilcileri yer aldı.