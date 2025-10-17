Çorum merkeze bağlı Ahilyas Köyü'nde faaliyete geçen modern süt toplama merkezi, bölgedeki üreticilere hem daha sağlıklı koşullar sunacak hem de ürünlerinin değerinde satılmasına olanak tanıyacak.

Çorum'da tarım ve hayvancılık alanında üreticileri sevindiren önemli bir adım atıldı. Merkez ilçeye bağlı Ahilyas Köyü'nde, bölgedeki süt üreticilerinin ürünlerini modern ve hijyenik koşullarda değerlendirmesini sağlayacak olan süt toplama merkezi resmen hizmete başladı.

Yeni açılan merkez, süt üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olan ürünlerin sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi ve pazara ulaştırılmasına köklü bir çözüm getiriyor. Modern soğutma tankları ve hijyen standartlarına uygun altyapısıyla merkez, sütün kalitesini en üst düzeyde koruyarak üreticinin ürününü değerinde satmasına doğrudan imkân sağlayacak. Bu sayede hem ürün zayiatının önüne geçilecek hem de üreticinin geliri artırılacak.

Sadece üreticilere değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de doğrudan katkı sunması beklenen süt toplama merkezi, yerel kalkınmanın önemli bir parçası olarak görülüyor. Üretimin kayıt altına alınması ve sütün daha verimli bir şekilde endüstriye kazandırılmasıyla bölgede ekonomik bir hareketlilik yaratılması amaçlanıyor. Merkezin faaliyete geçmesi, Çorum'daki hayvancılığın gelişimine de ivme kazandıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Merkezin faaliyete geçtiğini duyuran Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz Kaya, yaptığı açıklamada tesisin tüm bölge için önemine dikkat çekerek, “Ahilyas Köyümüze ve üyelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

