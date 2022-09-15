Törene Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahilik kavramının dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikim olduğunu söyledi.

Yıldırım, Ahiliğin sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlediğini dile getirerek, “Ahilik, ahlak din devlet ilişkilerinin iç içe olduğu herkesi eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Ayrıca temel ilkeleri arasında ‘eline, beline, diline sahip ol’ ölçüde, tartıda, yaptığı ticarette dürüstlüğe ve hakkaniyete riayet etmeyi prensip haline getirmiştir.” dedi.

‘1000 YILLIK GELENEĞE DAYANIYOR’

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de Ahiliğin yaklaşık bin yıllık bir geleneğe dayandığını vurguladı. Ahilik teşkilatının yozlaşmış, kimliğini kaybetmiş ve parçalanmış Anadolu Türklüğünü yeniden bir araya getirerek, birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak adına büyük mücadeleler verdiğini anlatan Gür, ahilerin yalnızca ekonomik anlamda değil aynı zamanda vatan müdafaasında da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

‘ALIN TERİYLE ÜRETİM YAPAN…’

Bugün Ahilik geleneğinin esas olarak Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ve Esnaf Sanatkarlar Birliklerinin faaliyetleri ile sürdürüldüğünü kaydeden Gür, şunları söyledi: “Ahilik geleneğine uygun olarak kendi öz sermayesini alın teriyle üretim yapan ve hizmet eden esnafımız ülke ekonomisi için değerlidir. Nitekim esnafımızın güvenli kapısı, kardeşliği, teminatı, birliği, sigortası ekonomimizin temeli ve milli kimliğimizin vazgeçilmez taşıyıcısıdır. Hz. Ahi Evran Veli’nin de dediği gibi ‘Hak ile sabır dileği ile bize gelen bizdendir, akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir’. Yüce milletimizin Ahilik Haftasını kutluyorum.”

‘AHİLİK TÜRK İSLAM GELENEĞİNDEN BİZE KALAN BİR MİRASTIR’

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ahilik teşkilatının Türk İslam geleneğinden bize kalan bir miras olduğunu vurguladı. ‘Besmeleyle iş yerini açan, azına bereket diyen esnafımızı yürekten kutluyorum’ diyen Aşgın şu ifadelere yer verdi: “Biz esnafımızı kardeşlik teşkilatı olarak, kardeşlik ruhunu bu şehre nakşedenler olarak görüyoruz. Öbür taraftan cesaretiyle, merhametiyle vatan savunması icap ettiği zaman, nasıl ki Anadolu Selçukluların dağılmasından sonra bu toprakların yurt olmasında bizim teşkilatlarımız yüreğini cesursa ortaya koyarak, bayrağın dalgalanması, ezanların dinmemesi için mücadele etmişse hem ahidir bizim esnafımız hem de Türkçe itibariyle akidir. Onlarla gurur duyuyoruz. Ahilik ecdadımızdan, Türk İslam geleneğinden bize kalan bir mirastır.”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da konuşmasında Ahiliğin doğruluk, dürüstlük ve ahlaklı, her şeyden önce adaletli olmak olduğunu ifade etti. Kaya, “O günde bugünde biz yönetim anlayışımızın temeline hep adaleti koyduk. Adaletin etrafında ahlakı ve diğer değerleri yerleştirdiğimizde birçok işi başarıyla halletmiş olduk. Onun için ben ÇESOB Başkanımız nezdinde tüm esnaf kardeşlerimizin Çorum’da da bu şiarda hareket ettiğinin bilincindeyiz. İnşallah Çorumumuzun gelişmesinde esnaflarımız ve zanaatkarlarımızın büyüyerek birlikler oluşturduğunu sonrasında iş adamı, fabrika sahipleri olduklarını hep beraber görürüz.” diye konuştu.

Milletvekili Kaya, Çorum’a gelen Bakan Muş’un ziyaretinden de bahsederek ilimizin sorunlarının çözümü için talimat verdiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ise konuşmasında, Ahiliğin yüzyıllarca bütün esnaf ve sanatkara yön vermiş, onların işlevini düzenlediğini belirterek, “Yeniçeri Teşkilatı’nın kuruluşunda önemli rol oynamış, devlet adamları bu kuruluşa girmeyi şeref saymıştır. Ahilik kavramı dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel gündür. Ahilik hem dünya hem de ahireti birlikte düşünen bir felsefeye de sahiptir.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yılın Ahisi seçilen Oto Tamircisi İbrahim Çelenk’e, Yılın kalfası Abdullah Öner’e Yılın çırağı Mehmet Karıksız'a ödülleri verildi. Ardından Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Belediye Tiyatro ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Şed Kuşanma töreninde ise ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yılın Ahisi İbrahim Çelenk’e şed kuşandırdı.

Tören sonunda katılımcılara Ahilik pilavı ikram edildi.



(Nurdan AKBAŞ)