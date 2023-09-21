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ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu yıl 36.’sı düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve Çorumlu esnaf ve sanatkarları davet etti.

Yılın Ahisi’nin işyerinde kahvaltı ikramının ardından bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda tören düzenleneceğini, daha sonra ise Valilik, Garnizon ve Belediye ziyaretlerinin yapılacağını söyleyen Recep Gür, saat 12.30 Mehteran eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü, saat 12.45 Hürriyet Meydanı’nda program açılışı, Mehteran gösterisi, Şed kuşatma töreni, esnaf ve sanatkarların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ikramı ile programın devam edeceğini, ayrıca ilimizdeki iki huzurevinin ziyaret edilerek yaşlılara bakım yapılacağını dile getirdi.

Ahilik Haftası kapsamında yarın ise sat 12.00’de Bölge Trafik Müdürlüğü önünde sürücülere leblebi ikramında bulunulurken, Cuma Namazı öncesi Akşemseddin Cami’nde şehitler ve merhum Ahiler için Mevlid-i Şerif okunarak, namaz sonrası Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami ve Abdibey Cami’nde cemaate Ahilik pilavı ikramı yapılacak. Ayrıca saat 14.00’de ise Şehit Emin Güler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilerek “Ahilik ve Edebiyat” konulu konferans verilecek.