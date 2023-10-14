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Hürriyet Meydanı PTT binası önünde toplanan AGO üyeleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar da attılar.

Büyük bir fethin arefesinde olduklarını belirterek Hamas’ın Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden yolda büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen AGD Şube Başkanı Emrah Bacaksız, Filistinlilerle omuz omuza olduklarını dile getirdi.

Bir avuç Gazzelinin İsrail’in yenilmezlik algısı yerle yeksan ettiğini söyleyen Emrah Bacaksız, bu az sayıda kişinin kafirlere karşı delinemez, geçilemez ve yapılmaz denilen ne varsa yaptığını kaydetti.

Bacaksız konuşmasını; “Cenabı Allah İsrail'e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin. Aksa Tufanı operasyonunu mutlak zaferin ve özgür Kudüs'ün habercisi eylesin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır” sözleri ile tamamladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Alper Zahir, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, AGD üyeleri ve vatandaşların katıldığı program Gazze’de hayatını kaybedenler için dua ile son buldu.