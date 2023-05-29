Okulun yılsonu etkinlikleri kapsamında Buhara Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununu Okul Müdürü Mustafa Fuçular, okul öğretmenleri ve çok sayıda veli ile davetliler ilgiyle izledi. Çevre ve çevreyi koruma, ormandaki canlıların yaşamlarını anlatan oyun ayakta alkışlanırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Öğrencilerin “Anneme İlk Mektup” projesi kapsamında yazdıkları mektupların okunduğu, mezuniyet törenin yapıldığı programda “Ağacın Gözyaşları” isimli oyunun yazarı olan Çorumlu öğretmen Erdal Şahin de sürpriz yaparak telekonferans yöntemi ile salona bağlandı. Şahin oyunda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Duygulu anların yaşandığı gösteride Okul Müdürü Fuçular, öğretmenler Emine Mukaddes Özer, Emre Çimen ile 4/E sınıfı öğrencilerine teşekkür ederek günün anısına sınıf öğretmeni Emine Mukaddes Özer’e plaket verdi.