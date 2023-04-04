Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, yüzde 75 hibe destekli nohut tohumu projesinden Afşin'de 161 üretici faydalandı.

Afşin Tanır Mahallesi’nde yapılan dağıtıma Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü hemşehrimiz Yusuf Şahinbaş, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Sertifikalı nohut tohumu teslim törenine katılan Vali Çiftçi, orada bulunan 29 üreticiye 27.350 kg nohut tohumu dağıtımı yaparak, bereketli bir yıl diledi.

Proje kapsamında yüzde 75'i Bakanlık bütçesinden hibeli ve kalan yüzde 25'i çiftçi katkılı olmak üzere Afşin İlçe Orman ve Tarım Müdürlüklerine başvuru yapan 161 istekli çiftçiye 100 ton nohut tohumluğu tahsis edildi.



(Haber Merkezi)