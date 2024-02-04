Çorum’un efsane siyasetçisi, 19. Dönem DYP Çorum Milletvekili, Mimar Arslan Adnan Türkoğlu, aramızdan ayrılışının 1. yıldönümü nedeniyle, 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 11.00’de Ulumezar’daki kabri başında anılacak.

Adnan Türkoğlu, 9 Şubat 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayata veda etmiş, 10 Şubat 2023 Cuma günü de toprağa verilmişti.

Eşi Aydan Türkoğlu, kızlarının, damatlarının ve torunlarının katılabilmesi için anma programının, toprağa verildiği güne alındığını bildirdi.

Çok sevilen ve sayılan bu değerli Çorum evlâdının anma törenine, Çorum’dan ve Çorum dışından geniş bir katılım bekleniyor.