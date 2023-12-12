Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı yeni adliye binasının yapım süreçlerinin hızlandırılması talebinde bulundu.

“YENİ ADLİYE BİNAMIZA

ADIM ADIM İLERLİYORUZ”

Çorum Milletvekili Ahlatcı, yeni adliye binasına kavuşulacak günlere doğru adım adım ilerlediklerini kaydetti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahlatcı, “Adalet Bakanımız Sn. Yılmaz Tunç’u ziyarette bulunarak ilimize yapılan yeni adliye binamızın çalışmalarıyla ilgili verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Çorum’umuza kazandırdığımız yeni Adliye Binamızın proje ihalesi gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde neticelendirilecek. Değerli Bakanımıza yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.