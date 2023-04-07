Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi kent meydanı projesinde sona yaklaştıklarını, Çorum’un tarihi ve kültürel dokusuna yapısına uygun bir meydan inşa edileceğini dile getirerek, “Bütün kadim İslam medeniyetlerinin merkezinde cami, etrafında meydan, hamam, han ve ticaret merkezleri olur. Bunu Çorum’da yeniden hayata geçirmek için Ulucami yanındaki binaları yıkacağız dedik. Halk Bankasını ve bazı binaları yıktık. Ziraat Bankası’nı da yakın zamanda yıkacağız. Çalışmalarımızın devamında Tarihi Güpür Hamamı’nı satın aldık. Burayı restore ederek yeniden Çorum Belediyesi’ne teslim etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrettik.” dedi.

Hiç hayalini kurmadıkları, stratejik planları arasında olmayan, projelendirmedikleri yatırımları da yaptıklarını anlatan Başkan Aşgın, "O kadar güzel işler oldu ki en başında Çimento Fabrikası'nın satın alınması. 1 milyon 384 bin metrekare bir alanı çok ucuz bir bedelle Çorum’a kazandırdık. Şimdi burada yeni bir şehir kurmanın hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın bize sürekli dile getirdiği temel ilkelerimiz vardı. Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce memleket önce millet. Bu ilkeler doğrultusunda ilk günlü aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)