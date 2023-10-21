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CHP Çorum Örgütü’nde yapılan kongrelerde göreve gelen İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi Başkanı Uğur Demirer ve yönetimi, İl Başkanlığı görevine seçilen Avukat Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’ı ziyaret etti.

Ziyarette şube yöneticileri Yıldırım Çıtak, Emine Gürler Aydaş ve Hüseyin Erdost ile ADD Üyesi İsmail Ardık da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Demirer, Solmaz ve Taşar’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Solmaz ve Taşar da konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar dilediler.