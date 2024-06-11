31 Mart yerel seçimlerinde tekrar göreve seçilen Başkan Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun dileklerini ileten ADD yönetimi, ayrıca derneğe olan katkıları ve sıcak yaklaşımı nedeniyle de teşekkür plaketi sundu. Başkan’a plaketini Uğur Demirer verirken, Aşgın da günün anısına Demirer’e Çorum’un tarihi değerlerini simgeleyen plaket verdi.

Başkan Aşgın ve ADD yönetimi, bir süre sohbet ederek dernek çalışmalarını, sorun ve talepleri, belediye hizmetlerini ve gündemi değerlendirdi.

Belediye Başkanı Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarete; ADD Yönetim Kurulu Üyeleri Güngör Atak, Kubilay Olcan, Denetim Kurulu Başkanı Orhan Ateş ile Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak da katıldı.



Editör: RIFAT KARA