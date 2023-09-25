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ADD Çorum Şubesi, yeni üyelerin de katılımı ile faaliyetlerini sürdürüyor. ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in organizesi ile yönetim, denetim, disiplin kurullarında görev alan asil ve yedek üyelerin katılımı ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltı sırasında derneğin yeni üyelerine de kimlikleri teslim edildi.

Aralarında CHP İl Başkanı Ümit Er, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Zafer Partisi eski milletvekili adayı İlhan Çatal, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Süleyman Arda Afat, eski Belediye Başkan Yardımcısı Saim Balcı, Çorum Birlik Kiremit Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Arap Gürlek’in de bulunduğu çok sayıda yeni üyenin kimlikleri, düzenlenen kahvaltı programının ardından teslim edildi.

Kimlik kartları ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, İYİ Parti eski milletvekili adayı Bekir Özsaçmacı, yönetim kurulu üyeleri; Yıldırım Çıtak, Emine Aydaş, Ahmet Ceyhan ve Güngör Atak tarafından verildi.

Kimlik kartlarına kavuşan dernek üyelerinin isimleri şu şekilde: Arap Gürlek, Sinan Gökkaya, Ümit Er, Saim Balcı, Hasan Ali Kalayoğlu, Ali Dursun, Metin Yenihan, Süleyman Arda Afat, İsmet Taş, Hasan Bulut, Orhan Ekmekçi, Osman Güllü, Aydın Uysal, Murat Çakmak, İlhan Çatal, Ömer Pekmezci, Bedii Onan, Bekir Teken, Hasan Felik, Hasan Çiftlik.

ADD Başkanı Demirer, katılımcılara teşekkür ederek, derneğin yeni üyelerle güçlenerek yoluna devam edeceğini bildirdi.