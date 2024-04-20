ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 84. Yıldönümü nedeniyle bugün saat 17.00’de dernek binasında “Yücel’in Çiçekleri” adlı belgesel filmin gösterimini yapacaklarını bildirdi.

Köy Enstitüsü, Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde açılmıştı.

Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetmişti. 1947 yılında bazı köy enstitüleri devre dışı bırakılmış, 1954 yılında da tamamen kapatılmıştı.

Köy Enstitülerinin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle belgesel gösterimi düzenlediklerini açıklayan ADD Şube Başkanı Demirer, tüm dernek üyelerini ve ilgilileri saat 17.00’deki etkinliğe davet etti.

Cengiz Özkarabekir imzalı belgesel film "Yücel'in Çiçekleri", dönemin efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayeleri üzerinden zorluklara ve tehditlere aldırmadan uyguladıkları ve başarılı oldukları Köy Enstitülerini anlatıyor. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ