İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Adalet Bakanlığı teşkilatlarına gönderilen yazıda, menkul/gayrimenkul satış ilanlarının süreli yayınlarda yayımlatılmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak, satışlardaki parasal limitlere dikkat edilmesi ve ilan metinlerinde bilgilerin eksik olmaması uyarısında bulunuldu.

Başkanlık, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan menkul/gayrimenkul satışlarına ilişkin resmi ilanlarla alakalı Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda teşkilatları bilgilendirdi. Yazıda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile taşınır ve taşınmaz satış ilanlarının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren gazetelerde veya internet haber sitelerinde yayımlanmasının zorunlu kılındığı; satış ilanlarının sadece Elektronik Satış Portalı’nda yayımlatılmasının 2004 sayılı Kanun’a aykırı olduğu belirtildi.

Satışlardaki parasal limitlere ilişkin bilgilere de yer verilen yazıda, “muhammen bedeli” itibarıyla gazete veya internet haber sitesinde yayımı zorunlu olan bazı ilanların BİK’e gönderilmediği kaydedilerek, “İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ”deki parasal limitlere uyulması istendi.

Yazıda ayrıca ilan metinlerinde satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları alanlarında kısaltmaların yapıldığı, bunun ihaleye katılacakların mahcuz mal ile muhammen bedel arasında sağlıklı değerlendirme yapma imkânını zayıflatacağı ve buna bağlı olarak rekabetçi bir ortamın oluşmasının sağlanamayacağı ve ihalelere yüksek katılımın gerçekleşmeyeceği bilgilerine yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ