BAŞARILARI ARTTI

Özel Çorum Ada Koleji Ortaokulu, okul sıralamasında hem ilimiz Çorum’da hem de Türkiye’de LGS 1.si olan Zeynep İpek Sakınç ile birlikte Ada Ortaokulu 2.si Onur Yılmaz ve Ada Ortaokulu 3.sü Metin Anız’ı da başarı listesine ekledi.

Özel Ada Koleji’nde Türkiye birincisi Zeynep İpek Sakınç ile birlikte Onur Yılmaz ve Metin Anız için tören düzenlendi. Başarılı öğrenciler plaket ve hediyelerini Özel Çorum Ada Koleji Ortaokulu Kurucu Müdürü Elvan Duru’dan alırken, başarılarının paydaşı okul idarecilerinin, okul rehberlik biriminin ve kurucu müdürler Serkan Kırış ve Şenol Akgöz’ün de katılımı ile program renklendi. Çorum Özel Ada Koleji Ortaokulu Müdürü İsmail Hakkı Açkal ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Şener Koçak da başarılı öğrencilere tebriklerini iletti.

AKÇAL: “BAŞARININ SIRRI İŞBİRLİĞİNDEN GEÇİYOR”

Öğrencilerin hem Çorum’da hem de ülke çapında bu denli ezber bozan başarılara imza atmasının sırrının idari hizmetlerden sürecin etkin ortağı olan velilerin desteğine kadar bütüncül bir çalışma metodu, öğrencilerinin başarılarını arttırıcı etkinliklerin düzenli olarak planlanması, danışman öğretmenlerin sürekli ve etkin destekleri, ders öğretmenlerinin alan yeterliliği ve etkili çalışmaları gibi önemli unsurların bir arada oluşuna borçlu olduklarını belirten Özel Çorum Ada Koleji Ortaokul Müdürü İsmail Hakkı Akçal, değişen, sürekli gelişen ve ülkemizle birlikte tüm dünyayı içerisine alan bir eğitim öğretim vizyonunun sadece Özel Çorum Ada Koleji Ortaokulu ve ilimiz için değil ülkemiz için de zorunlu bir anlayış olması gerektiğini ifade etti.

Akçay, başarılarının hem ilimiz hem de ülkemizde daha fazla ses getirir nitelikte olması için öğrencilerin yararına olabilecek herhangi bir durum söz konusu olduğunda öğretmen ve idare taleplerinin okul kurucularınca karşılanmasının başarıların bir paydaşı olduğunu, her yıl olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılında da tüm okul çalışanları ile birlikte azami gayret göstereceklerini de dile getirirken, gelecekte bu haklı gurura ortak olmak isteyen öğrenci ve veliler için kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.