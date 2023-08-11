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Otomobiliyle gittiği Nevşehir’de bir araçla kafa kafaya çarpışan 61 yaşındaki 3 çocuk babası Çorumlu Mustafa Bilen, kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından Bilen’in kırılan kaburgaları akciğerlerine batarak büzülmeye başladı. Akciğerlerde solunum yetmezliği oluşan bilen, solunum cihazına bağlandı.

Ağır yaralı adamın oğlu Serhat Bilen, babasının acil solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu, cihazın bedelinin 16 bin TL olduğunu, cihazın yüzde 50’lik kısmının devlet tarafından karşılandığını geriye kalan kısmını da kendilerinin denkleştirmeye çalıştığını ancak 3 bin 600 TL açıkları olduğunu aktardı.

Yetkililere ve hayırseverlere seslenen Serhat Bilen, o cihazın muhakkak alınması gerektiğini, solunum cihazı alındıktan sonra babasının taburcu işlemlerinin yapılacağını dile getirdi.

Yaptığı yardımlarla her kesimin büyük takdirini toplayan Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner yine örnek bir davranışa imza attı. Başkan Şahiner, solunum cihazı için gerekli olan 3 bin 600 TL’yi denkleştirmeye çalışan Mustafa Bilen’in hesabına parayı göndererek, Bilen’in solunum cihazına kavuşmasını sağladı.