Uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğüne “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Uyuma Projesi” kapsamında eğitim verildi.

Eğitime Açık Kapı Şube Müdürü Şükran Kocaer ve açık kapı bürosu çalışanları katıldı.

Eğitimlerde, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik madde çeşitleri ve sentetik eczalar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, uyuma projesi, madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele merkezleri gibi başlıklarda bilgiler verildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ