Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Açık Kapı Şube Müdürü Şükran Kocaer’den bilgi alan Vali Dağlı, Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nce vatandaşlara sunulan hizmetlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve hassasiyetle etkin olarak yürütülmeye devam edeceğini ifade etti.



Açık Kapı’nın vermiş olduğu hizmetler konusunda vatandaşların daha çok bilgi sahibi olması amacıyla hem il merkezinde hem de ilçelerde tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini kaydeden Vali Dağlı, şunları söyledi:

“Kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyeti ve devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak amacıyla Çorum Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Valiliğimiz Ek Bina-1 giriş katında hizmet vermektedir.

Çorum Açık Kapı Şube Müdürlüğümüzce Valiliğimize gelen bütün vatandaşlarımız nezaket ve güler yüzle karşılanmakta, şikâyet, talep, öneri ve sorunları bir sohbet ortamında dinlenilmekte, vatandaşlarımızın dert ortağı olunmakta, gerektiğinde ilgili kurum yetkilileri ile irtibata geçilerek vatandaşımızın talep konusu ile ilgili gerekli bilgiler alınmakta, vatandaşımızın talebine hızlı ve etkin çözüm bulunulmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca Valiliğimize bizzat gelinmeden, İçişleri Bakanlığı Açık Kapı Sistemine web sitesi, mobil uygulama ve e-devlet üzerinden yapılan vatandaş başvuruları da dijital ortamda ilgili birimlere yönlendirilerek başvuruların öngörülen süre içerisinde (7 iş günü) cevaplandırılması sağlanmakta ve süreç sonuçlanıncaya kadar takip edilmektedir. Vatandaşlarımız da başvuru sürecinin her aşamasını başvuru numarası ile internet adresi üzerinden (https://www.acikkapi.gov.tr) veya telefonuyla mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedirler.

Kamu hizmetlerine e-devlet üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımıza danışmanlık ve rehberlik edilmekte, vatandaşımızın güvenli bir şekilde e-devlet üzerinden başvuru yapmalarına yardımcı olunmaktadır.

Şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.

Her Çarşamba günü Valiliğimizde düzenlenen “Halkla Buluşma Günü Toplantıları”na katılmak isteyen vatandaşlarımız Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü vasıtasıyla görüşme sağlayabilmektedirler.” (Haber Merkezi)