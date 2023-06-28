Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırmasına geldi. Yaralılara ayakta müdahale edildi.

Kurbanlık hayvanı asmak üzereyken zincirin kancası eline batan Sadık Doğan, “Ben hayvanı yıkmadan olay yaşandı. Bir yıksaydım halledecektim işimi. Kurban bizi yıktı ama öcümü alacağım biraz sonra” diye konuştu.

Daha önce çok kurban kestiğini ancak ilk kez yaralandığını dile Fahri Solak, “Acemi kasap böyle olur” dedi. Kurbanlığı keserken kendi bacağını kesen Solak’ın bacağına 12 dikiş atıldı.