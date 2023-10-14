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Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu ve parti yöneticileri bugün yapılacak olan miting öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek tüm Çorumluları ve Müslümanları mitinge davet etti.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Filistin arasında devam eden savaşa değinerek masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunu, savaşın ve ablukanın derhal durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini de dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın “Siyonist teröre 'dur' demek için mutlaka yaptırım uygulayarak somut adım atılması çağrısı yaptığını hatırlatarak buna rağmen İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrısının ulusal basında görmezden gelindiğini de belirten Nuri Kuşçu, İsrail devletinin sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden vahşet politikası uyguladığını, cami, okul, hastane demeden bomba yağdırdığını söyledi.

“İSRAİL DEVLETİ

HUKUK TANIMIYOR”

Son bir haftadır Filistin’in Gazze kentinde yaşanan gelişmelerin yürekleri sızlattığını da belirten Kuşcu basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararlarını umursamayan yaklaşımları, orantısız güç kullanımı, Ortadoğu’yu bir kez daha kan gölüne çevirmektedir. İsrail Devleti, devlet gibi değil, örgüt gibi hareket etmektedir. İsrail Devleti, uluslararası hukuku tanımamaktadır. Ortadoğu’da yaşananlar bir İsrail – Filistin çatışması değil, tarafları belirli olan savaş halidir. Savaşın bir tarafında yüksek teknolojiye sahip silahlarla masum sivilleri acımasızca katleden bir İsrail Devleti vardır. Diğer tarafta ise kadınlar, çocuklar, yaşlılar, silahsız siviller vardır. Senelerdir 360 kilometrekarelik alanda yaşamak zorunda bırakılan, sıkıştırılan, tecrit edilen 2,5 milyon insanın sığınacak hiçbir yeri yokken, mukavemet edecek hiçbir silahı yokken, evlerinde, apartmanlarında, okullarında, hastanelerinde hedef alıyor olmak, ağır bir şiddet uygulaması ve apaçık bir savaş sucudur.

“ABD VE AB’Yİ

UYARIYORUZ”

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası örgütleri göreve davet ediyoruz. “Bugün değilse ne zaman?” diyoruz. Binlerce masumun, hunharca katledildiği bu saldırılara tepki verilmeyecekse, “uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler niye var? İslam İşbirliği Teşkilatı’nı ve Arap Ligi’ni, daha yüksek sesli olmaya ve eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz.

İsrail saldırıları karşısında masum Filistin halkını, Gazzeli sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları yalnız ve sahipsiz bırakmamaya davet ediyoruz. ABD ve AB başta olmak üzere, Dünya’yı buradan uyarıyoruz. İsrail’e arka çıkmayınız ve sivilleri öldürmesini teşvik etmeyiniz. İsrail’i, müzakere masasına oturtmak ve Birleşmiş Milletler kararlarına uymasını sağlamak, sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. Aksi takdirde, işlenen savaş suçlarına göz yuman herkes, bu suçlara ortak olacaktır. Gazze halkını köşeye sıkıştırarak, insani yaşam koridorlarını kapatarak, ölüme mahkûm ederek, Ortadoğu’da barışın tesis edilmesi, dün olduğu gibi bugün de mümkün değildir. Bu anlayışla yarın da mümkün olmayacaktır. Başkenti Kudüs olan Özgür ve Bağımsız Filistin, meselenin tek çözüm noktasıdır. Birleşmiş Milletler kararları da bu yöndedir”

YRP olarak Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı aynı mesele olarak gördüklerini, Filistin’de yaşayan masum sivillerin yaşam haklarınıh uluslararası hukukun savunduğu çerçevede savunmaya devam edeceklerini, işgalci İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle telin ettiklerini de anlatan Kuşçu, bu kapsamda bugün saat 14.00’de Konya’da Hükümet Meydanı’nda Filistin ve Türk Bayrakları ile yapılacak mitinge Çorumluları da davet etti.