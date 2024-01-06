Bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybeden Abdullah Yağlı'nın cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.



AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı hemşehrimiz Mehmet Sarı ve Diş Hastanesi Başhekimi Abdullah Paydar’ın dedesi Arap Paydar, Şerife Çetin ve Zeynep Kurşuncu’nun de namazının kılındığı cenazeye merhum ve merhumelerin aileleri ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti Çorum Belediye Başkan aday adayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eski Bakan Müşaviri Zeki Gül, AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ercan Daşdan, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Belediye-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şen, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, ÇORUM HABER Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.



ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.