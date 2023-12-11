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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyaretinde bu süreyi vurguladığı ve İsrailli yetkililerin "aylar sürecek planları" için "O kadar süreniz yok" dediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Blinken'in İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu da aktarılmıştı.

Gazze'de katliama devam eden İsrail, ABD'den istediği desteği göremedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "aylar sürecek planları" için İsrail yetkililerine "O kadar krediniz yok" yanıtını verdiği öğrenildi. ABD hükümeti de İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdi.

ABD, İSRAİL'E YIL SONUNA KADAR SÜRE VERDİ

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivilleri katleden İsrail, saldırılara yıl sonundan itibaren devam etmek istese de, ABD'den beklediği desteği alamadı. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun İsrail'deki ismi verilmeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, Joe Biden hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiği belirtildi.

Joe Biden-Binyamin Netanyahu

BLINKEN: O KADAR KREDİNİZ YOK

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edildi. İsrailli yetkililerin Gazze'deki saldırılara ilişkin "aylar sürecek planlarını" Blinken ile paylaştığı bildirilen haberde, Blinken'ın "O kadar krediniz yok." yanıtını verdiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

"SALDIRILAR HAFTALAR İÇİNDE BİTMELİ"

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.