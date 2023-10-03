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İZMİR (İHA) - Türkiye’nin gıda ve organik ürün ihracatının lideri olan yıllık 7,3 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri, 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Natural Products Expo West Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmak için harekete geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri, 14-16 Mart 2024 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan Natural Products Expo West Fuarı’na tüm gıda sektörlerini davet ediyor. Natural Products Expo West Fuarı, EİB’nin milli katılım organizasyonu yapacağı 5. Gıda fuarı olacak.

Pandemi sonrasında fuarların tekrar eski güçlerine kavuştuğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Fancy Food, Japonya’da Foodex Japan, Almanya’da Biofach Organik Ürünler, Çin’de Çin İthalat Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonlarını uzun yıllardır başarılı bir şekilde yaptıklarını, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu olarak ABD’deki Natural Products Expo West Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmak istediklerini, EİB’nin tarım ihracatındaki 10 milyar dolar hedefine bu sayede daha hızlı ulaşacaklarını ifade etti.

Eskinazi: “ABD’ye ihracatımız 4 yılda ikiye katlandı”

Natural Products Expo West Fuarı’nın 1981 yılından beri düzenlenen, bilinirliği ve katılımı yüksek bir fuar olduğu bilgisini paylaşan Eskinazi, “New York’ta düzenlenen Fancy Food Fuarı’na 25 yıldır milli katılım organizasyonu yapıyoruz. Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve tüketimini artırmak için 4 yıldır TURQUALITY Projesi sürdürüyoruz. Başarılı organizasyonlarımız sayesinde ABD’ye gıda ihracatımız son 4 yılda ikiye katlanarak 924 milyon dolardan 1 milyar 815 milyon dolara yükseldi. ABD pazarındaki etkinliklerimize bir halka daha ekliyoruz. Bu sayede ABD’ye gıda ihracatında orta vadede 5 milyar dolarlık hacme ulaşmayı hedefliyoruz. Türk gıda ihracatçılarımızı bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



"Fuarın amacı, daha sağlıklı bir gezegen ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek"

Sağlıklı beslenmenin dünyada yükselen değer olduğuna vurgu yapan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “Natural Products Expo West Fuarı’nda yiyecek ve içeceklerde en yeni doğal ve organik ürünler, güzellik ve güzellik ürünleri, ev ürünleri, takviyeler ve içerikler adlarında ayrı holler bulunuyor. Fuarın amacı, daha sağlıklı bir gezegen ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek. Türkiye’de de yıllık organik sektörü 500 milyon doların üzerinde bir ihracat seviyesine ulaştı. Her geçen gün ürün çeşitliliği artan organik sektöründe 1 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Natural Products Expo West Fuarı, bu hedefe ulaşmamıza da destek olacak.”

Öte yandan, Natural Products Expo West Fuarı’na 2023 yılında 7-11 Mart tarihleri arasında, Anaheim Kongre Merkezinde, 3000 firma, 55 ülkeden 1020 yabancı katılımcı, 100 ülkeden 9.750 yabancı ziyaretçi, 65.000 kişiden fazla kayıtlı ziyaretçi ile gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin tamamı profesyonel ziyaretçilerden oluşurken yüzde 30’unu distribütörler, yüzde 25’ini perakendeciler oluşturdu.