Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeter ve Yusuf Özbulat’ın oğlu, Şemsi Özbulat’ın eşi, Gulizar Köçük, Bektaş Özbulat ve Esma Özbulat’ın kardeşi, Elif Öz, Filiz Şahin, Yeliz Köçük ve Güler Özbulat’ın babası, Ali Öz, Ahmet Şahin ve Bektaş Köçük’ün kayınpederi olan Abbas Özbulat’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi 4 Kasım Cumartesi günü saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Ortaköy – Büyükkışla Köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.