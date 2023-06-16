Çorum’da da eğitim ailesi olarak 473 okul ve kurumdaki 90 bin 385 öğrenci ile 7 bin 298 öğretmen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını tamamlayarak yarıyıl tatiline başladı.

Türkiye genelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başladı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022’de ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023’te yapıldı. 6 Şubat 2023 günü başlayan ikinci dönem da dün sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Liselere Giriş Sınavı heyecanı yaşanırken, bu haftasonu da lise son sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanacak. LGS sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağı eğitim öğretim yılı dün sabah saatlerinde tüm okullardaki törenlerle sona erdirildi.

Yapılan etkinliklerde eğlenen, çeşitli gösteriler sunan öğrenciler törenle karnelerini aldılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de tatil nedeni ile bir açıklama yaptı. İlimizde 473 okulda 90 bin 385 öğrenci ile 7 bin 298 öğretmenin 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamladığını vurgulayan Abdullah Kodek: “Geleceğin umudu olan öğrencilere bilgi ve emekleri ile ışık, yürekleriyle rehber, davranışları ile örnek olan öğretmenler ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerim, tatilin en güzelini de sizler hak ettiniz. Bol bol dinlenin, kitap okuyun ve kendinize yeni ufuklar açacak deneyimlerde bulunun. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve çeşitli sebeplerden dolayı kaybettiğimiz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor, bu dönem emekli olan öğretmenlerimize de emeklilik hayatlarında sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmesini canı gönülden temenni ediyorum” diye konuştu.