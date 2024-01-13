Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, yaralı 4 askerin tedavisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, son yaptığı bilgilendirmede, "Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk açıklamasında "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denilmişti.

Bakanlığın daha sonraki açıklamalarında ağır yaralanan askerlerden de acı haberler bildirildi. Şehit sayısının 9'a yükseldiği çatışmada yaralanan 4 askerin tedavisi sürüyor.

29 HEDEF İMHA EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 15 olarak belirtildiği açıklamaların ardından Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama ile yeni detayları bildirdi: Irak kuzeyindeki Metina, Harkuk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş olup, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir.