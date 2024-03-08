CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, 8 Mart’ın New York’ta hakları için direnirken yanarak yaşamını kaybeden emekçi kadınları saygıyla anma günü olduğunu belirterek, “Bugün, dünyanın tüm kadınlarının uluslararası dayanışma günüdür. Bugün, kadının insan hakları için farkındalık günüdür. Bugün, mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günüdür” dedi.

CHP İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenlendi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu ve çok sayıda partilinin katıldığı basın açıklamasında konuşan Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “167 yıl önce takvimler 8 Mart’ı gösterdiğinde; tarihin akışı değişti. New York’ta 40 bin dokuma işçisi kadın, “eşit işe eşit ücret” ve “insanca çalışma koşulları” talebiyle bir grev başlattı. İşverenin fabrikayı direnen kadınların üzerine kilitlemesinin ardından çıkan yangında 129 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. Bu vahşetin ardından kadınlar, dünyanın dört bir yanında örgütlendi. Canlarıyla bedel ödeyen işçi kadınların mücadelesini yaşatmak, bir görevdi.

Verilen mücadeleler neticesinde, 1910 yılında Kopenhag’da düzenlenen İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Clara Zetkin’in önerisiyle, 8 Mart’ın kadınların uluslararası mücadele günü olarak kutlanması karara bağlandı. Böylece 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki kız kardeşlerimizle dayanışmayı büyütüyor ve haklarımıza daha güçlü sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.



“YASALARA DOKUNMA, UYGULA”

Türkiye’de iktidarın yeni hedefinde eşit yurttaşlık hakkı ve laikliğin güvencesi olan Medeni Kanun’un bulunduğunu kaydeden Anar, “Ancak; laikliğe savaş açanlar karşılarında dağ gibi duran kadınları bulurlar. Haklarımızı bir torba yasaya doldurup, çöpe atma hayali kuranlara sesleniyoruz, haddinizi bilir” dedi.

“KADINLAR İSTİHDAM DIŞINA İTİLİYOR”

Kadınların hayati öneme sahip bir diğer sorununun ise kadın yoksulluğu ve kadınların istihdam dışına itilmesi olduğunu belirten Anar, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kadın istihdamına yönelik veriler, bir utanç tablosunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin nüfusunun yarıdan biraz fazlası kadın ama her beş kadından sadece biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yaklaşık 4,5 milyon kadın çalışmak istiyor ama iş bulamıyor. Genç kadın işsizliği oranı ise yüzde 51. Kadınların yüzde 61,4’ü asgari ücretin altında veya asgari ücretin yüzde 20 üzerinde ücret alıyor. Kadınların yüzde 41’i ise asgari ücret dahi alamıyor.

Yaşadığımız bütün sorunların temelinde “ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” diyen zihniyet var. Bu nedenle kadınların adalete, eğitime ve sağlığa erişimi çok sınırlı hale geldi. Deprem bölgesindeki kız kardeşlerimiz için yaşam koşulları çok daha ağır ve zorlayıcı.

Önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçim iktidarın eşitsizliği derinleştiren politikalarına karşı bir yanıt olacak. Bu nedenle hepimiz var gücümüzle çalışmalı, örgütlü gücümüzle gerici kuşatmaya meydan bırakmamalıyız.

Bu seçimde, partimiz 1.149 seçim çevresinde aday belirledi. Bu adayların 108’i kadınlardan oluşuyor. 27 kadın adayımız CHP’li belediyeler tarafından yönetilmekte olan seçim bölgesinde saha çalışmalarını sürdürüyor. 5 büyükşehirde, 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak. Partimizin belirlediği tüm kadın adaylarımızın seçilmesi durumunda nüfusumuzun yaklaşık 15 milyonu; yani yüzde 18’i kadınlar tarafından yönetiliyor olacak.

Sadece belediye başkanlıklarında değil, muhtarlıklarda, belediye meclisi üyeliklerinde ve il genel meclisinde de kadın temsili artacak.

Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sayesinde kadını özgürleştiren, güçlendiren, eşitlikçi, katılımcı, halkçı ve sosyal demokrat politikaları hayata geçireceğiz.”

Milletvekili Tahtasız ile İl Başkanı Solmaz’ın da kısa birer selamlama konuşması yaptığı basın açıklamasında Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, imzalamış olduğu “yerel yönetimlerde eşitlik politika beyannamesi” hakkında bilgi verdi.