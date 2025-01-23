Çorum TOKİ Slimkent konutlarının anahtar teslim töreni 14 ay önce yapılmasına rağmen eksikler giderilmedi. Çoğunlukla emekli vatandaşların oturduğu TOKİ Konutları’nda yangın merdiveni yok, yangın sensörleri aktif değil, okul yok, sağlık ocağı yok, cami var imamı yok, asansörler bozuk, evlerin içerisinde çok sayıda eksik var.

TOKİ Slimkent Konutları’nda oturan vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, çok sayıda eksiğin olduğu TOKİ konutlarında en önemli eksikliğin yangın merdiveni olduğunu söyledi. Bolu Kartalkaya’da yanarak ölen 79 vatandaşın acısı çok tazeyken 743 konutluk TOKİ projesinde yangın merdiveninin olmamasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Tahtasız, “TOKİ nasıl olur da yangın merdiveni olmayan bir projeye onay verebilir? Slimkent konutlarında oturanların çoğu emekli vatandaşlarımız. Allah korusun bir yangın çıksa yaşanacak facianın boyutlarını düşünemiyorum bile. Vatandaşlar 6 yıl bekledi. 2023 yılı Ekim ayında düzenlenen anahtar teslim töreni ile iktidar tarafından büyük bir şov yapıldı. Ancak gelin görün ki konutlardaki yangın merdiveni dahil hiçbir eksiklik giderilmedi. Konut sakinleri kaderine terk edildi” dedi.



“EKSİK ÇOK, MUHATAP YOK”

Okuldan sağlık ocağına, çevre düzenlemesinden kaldırımlara, yangın merdiveninden yangın sensörlerine kadar çok sayıda eksiğin olduğu TOKİ Slimkent konutlarında vatandaşların muhatap bulamadığını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Burada 743 konut var. Bolu’da 79 canımızı yangında kaybettik. Ancak bu TOKİ konutlarının hiçbirisinde yangın merdiveni yok. Yangın çıksa vatandaşlarımızın can güvenliği yok. Ve birçok insanımız burada emekli olduğundan dolayı acilen sağlık ocağına ihtiyaç duyuyor. Okul da yok. Okul ihtiyacı da acilen karşılanmalı. Belediye başkanımız buraya acilen bir okul yeri işaretlenmeli ve bölgeye derhal bir sağlık ocağı yapılmalıdır. İlaç yazdırmak için başka yerlere gitmek zorunda. İlaç yazdırmaya üç otobüs değiştirerek gidiyor emeklilerimiz. Cami var, imamı yok. Asansörler bozuk, yangın merdiveni yok. Her yerde eksik imalat var. Kapılar eğri. Banyolardan, tuvaletlerden su akıyor. Gelsinler verdikleri anahtarları görsünler. TOKİ müteahhiti bu eksiklikleri gidermediği için taşınanların çoğu eksiklikleri gidermek binlerce lira harcamış. Vatandaş taksitlerini ödüyor, aidatını ödüyor ama eksiklikler giderilmiyor. Vatandaşımız ayıpsız, sorunsuz teslim almalıydı. Oturanlardan toplanan aidatlarla eksikler giderilmeye çalışılıyor. Bu böyle olmaz. TOKİ derhal devreye girmeli ve müteahhitin eksikleri gidermesini sağlamalıdır.”

“ŞOV YAPANLAR GELSİN GÖRSÜN”

TOKİ Slimkent Konutları’nın tesliminin yıllar sürdüğünü buna rağmen vatandaşlara ayıplı mal teslim edildiğini belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Hak sahiplerinin protestoları ve bizlerin oluşturduğu kamuoyu baskısıyla 2023 yılı Ekim ayında anahtar teslim töreni düzenlendi ve şov yapıldı. Buraya gelip anahtar dağıttılar şov yaptılar. O gün anahtar dağıtan Çorum Belediye Başkanı, Çorum AKP Milletvekili gelsin son halini görsün bu konutların. Belediye kendi üzerine düşeni yapsın. Eksikliklerin giderilmesi için devreye girsinler” diye konuştu.