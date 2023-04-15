Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi gece saatlerinde Çöplü Mahallesi Çınar Sokak’ta N.A.’ya ait müstakil eve girerek yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu. Amacına ulaşamayan şahıs yaşlı kadını darp ederek olay yerinden kaçtı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının darp sonucu burnunun kırıldığı belirtildi.

N.A.’nın, ilk ifadesinde lavabodan döndüğü sırada yüzünü tam olarak göremediği bir kişinin karanlıkta bir anda eline para sıkıştırarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu o esnada yerde duran sehba ile şahsa vurduğunu ve şahsında kendisini darp ederek evden kaçtığını ifade ettiği öğrenildi.

Olay Yeri ekiplerinin evde yaptığı İnceleme sonrası cinsel saldırı olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.